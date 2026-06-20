Медведев предрёк месть Израиля: подробности

Израиль может продолжать мстить Фото: REUTERS.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в канале мессенджера «Макс» заявил, что США и Иран могут быть втянуты в конфликт. По его мнению, Израиль будет мстить за нереализованные планы по разгрому Ирана.

«И никакой (президент США Дональд — прим. ред.) Трамп ему не указ. Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету (премьер-министра Израиля Биньямина — прим. ред.) Нетаньяху, который держится на войне», — резюмировал российский политик.

Политик заявил, что Тегеран не потерпел поражения от Вашингтона, несмотря на потерю верховного лидера, и предсказал использование Ормузского пролива как «персидского ядерного оружия».

Напомним, подписание мирного договора между Ираном и США в Швейцарии было сорвано. Причина тому — атака Израиля на Ливан. В Тегеране отметили, что о сделке не может быть и речи, пока Тель-Авив обстреливает Ливан.