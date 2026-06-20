Минобороны: 94 здания в Константиновке освобождены от боевиков ВСУ за сутки Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Константиновке ДНР российским военнослужащим удалось освободить от боевиков Вооруженных сил Украины 94 здания в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как заявили представители оборонного ведомства, армией России было уничтожено до 95 украинских военных в ходе боевых действий в Константиновке.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России уничтожают окруженного противника в Константиновке и наступают в микрорайоне Николаевский. В Минобороны отметили, что сопротивления среди украинских боевиков не наблюдается, они бегут из города.

В ведомстве также рассказали о продвижении российских войск в Красном Лимане. В ходе наступление в северо-западной части населенного пункта ВС России овладели пятью опорными пунктами противника, очистив от боевиков ВСУ 47 зданий.