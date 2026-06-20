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В Константиновке ДНР российским военнослужащим удалось освободить от боевиков Вооруженных сил Украины 94 здания в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как заявили представители оборонного ведомства, армией России было уничтожено до 95 украинских военных в ходе боевых действий в Константиновке.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России уничтожают окруженного противника в Константиновке и наступают в микрорайоне Николаевский. В Минобороны отметили, что сопротивления среди украинских боевиков не наблюдается, они бегут из города.
В ведомстве также рассказали о продвижении российских войск в Красном Лимане. В ходе наступление в северо-западной части населенного пункта ВС России овладели пятью опорными пунктами противника, очистив от боевиков ВСУ 47 зданий.