В Минобороны рассказали о продвижении российских войск в Красном Лимане Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Минобороны рассказали о продвижении российских войск в Красном Лимане. Об этом рассказали в военном ведомстве во время ежедневного брифинга.

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны», — говорится в сообщении от Минобороны.

ВС РФ продолжают продвижение в этом населенном пункте, перемалывая живую силу и технику врага. До этого в Минобороны подвели итог недельных боестолкновений в Красном Лимане. В ведомстве подчеркнули, что за последние несколько дней в населенном пункте уничтожено более 180 украинских боевиков.