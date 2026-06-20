Медведев: Для России остается неприемлемым умышленное уничтожение гражданских Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Умышленное уничтожение гражданских лиц остается неприемлемым для России в отношении Украины. Об этом в личном аккаунте в мессенджере MAX заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение гражданских в ходе конфликта, обязано оставаться за гранью приемлемого.

Таким образом Медведев прокомментировал террористические атаки ВСУ на города России. В том же посту политик подчеркнул, что киевским властям это аукнется, ограничений по ответным ударам будет меньше.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу киевского режима Владимира Зеленского кровавым бункерным террористом. Дипломат подчеркнула, что на руках нелегитимного украинского лидера остается кровь убитых детей и мирных граждан РФ, погибших в результате атак киевского режима.