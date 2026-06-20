Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил с новой угрозой. Он нацелился на Беларусь. Эти планы нелегитимного президента Украины привели Запад в ужас. Об этом говорится в сообщении от издания Daily Express.

«Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить ее конфликт с Россией», — отмечается в публикации.

Напомним, Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Александра Лукашенко. Он отметил, что вдоль границы Белоруссии есть установки, которые координируют огонь. В Госдуме РФ уже прокомментировали угрозы со стороны киевского режима. Там подчеркнули, что Зеленский хватается за любую возможность, чтобы не только затянуть конфликт на Украине, но и пойти на его эскалацию.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал опасным перформансом с прицелом на западную публику угрозы Зеленского в адрес Белоруссии. Киевский главарь также просил Лукашенко убрать технику из приграничья. Парламентарий считает, что Зеленский провоцирует эскалацию.