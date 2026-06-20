Губернатор Тюменской области сообщил об отражении атаки беспилотников на НПЗ Фото: Александр Река/ ТАСС

В Тюмени отразили атаку беспилотников на НПЗ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — резюмировал чиновник в своем сообщении в «Максе».

Сотрудников НПЗ эвакуировали, объект не повреждён. В области действует режим беспилотной угрозы, в аэропорту Тюмени введены ограничения.

Напомним, киевский режим продолжает идти на эскалацию конфликта, пытаясь атаковать гражданские объекты на территории РФ. Отмечается, что за последние сутки всего было сбито 740 вражеских беспилотников. ВСУ пытались атаковать разные регионы РФ, акваторию Черного моря и Крым. Больше всего вражеских беспилотников уничтожено в российском приграничье. Кроме того, российские военные сбили 13 авиабомб.