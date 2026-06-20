«Все перерезано»: в ВС РФ рассказали о тяжелом положении ВСУ в Константиновке

«Все перерезано»: ВС РФ рассказали о тяжелом положении ВСУ в Константиновке Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ снабжаются по единственной трассе в Константиновке, контролируемой российской армией. В ВС России рассказали о тяжелом положении противника на одном из главных направлений в зоне СВО.

«Уже все перерезано, да, у них (ВСУ — прим. ред.) одна трасса идет от Дружковки (город в Константиновском районе ДНР — прим. ред.), которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки», — рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Резвый».

Он подчеркнул, что российские бойцы, как только видят движение по ключевой трассе, открывают огонь. Противник уже не использует транспорт для передвижения, стараются ходить только пешком. ВС РФ начали освобождать Константиновку, и ВСУ пытались контратаковать. Сейчас ВСУ спокойно оставляют город.

Ранее KP.RU передало сведения от Минобороны о боях в Константиновке. Отмечается, что российские военные за последние сутки освободили больше 90 зданий от боевиков ВСУ.