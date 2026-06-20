Захарова: Россия осуждает террористов, пытающихся подорвать стабильность Сахеля. Фото: МИД РФ.

Россия осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля, включая Нигер. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отреагировала на нападение антиправительственных боевиков на международный аэропорт Ниамея. Атака произошла 18 июня в столице Нигера. Так, Захарова подчеркнула, что произошедшее в Москве восприняли с обеспокоенностью.

Захарова отметила, что Россия выражает солидарность с народом Нигера и руководством страны во главе с президентом Абдурахманом Чиани.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер», — добавила представитель МИД РФ.

Напомним, недавно боевики попытались атаковать аэропорт в столице Нигера. По данным KP.RU, местные военные вместе с Африканским корпусом Минобороны РФ отбили нападение. Около 20 террористов были ликвидированы у аэропорта Ниамея. Рядом с ним находится база ВВС Нигера, где дислоцируется оперативное командование объединенных сил Конфедерации государств Сахеля.