«Мы будем вести переговоры»: еще одна европейская страна заявила о готовности к диалогу с Россией по Украине Фото: REUTERS.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал ведущую роль «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) в переговорах с Россией по Украине и потребовал участия Варшавы. Об этом польский дипломат рассказал во время интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Мы являемся соседом как России, так и Украины, в отличие от вас в Германии. Мы несем за это риски. В связи с этим мы требуем места за столом переговоров, мы будем вести переговоры», — резюмировал представитель европейской страны, напомнив, что именно через Польшу осуществляется переброска оружия на Украину.

Глава МИД заявил, что «евротройка» не может игнорировать треть ЕС. Он отметил, что «германо-французский двигатель» недостаточен для управления альянсом. Сикорский предложил вести переговоры с Россией через институты ЕС или создать коалицию желающих.

Что касается Москвы, то в Кремле не раз подчеркивали готовность вести переговоры с любой европейской страной по Украине, причем даже недружественной. Но важно отметить, что Россия настаивает на справедливом диалоге, язык ультиматумов, который использует ЕС, здесь неуместен.