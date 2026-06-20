В Таиланде закрыли подпольный нудистский центр, организованный россиянином Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таиланде на острове Краби полиция закрыла нелегальный нудистский курорт, основанный 39-летним россиянином из Москвы и его 31-летней тайской женой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Операция прошла на вилле площадью 1600 квадратных метров.

Силовики провели рейд и обнаружили обнаженных людей у бассейна. Россиянин рекламировал виллу как закрытый нудистский курорт за 5-10 тысяч рублей в сутки. Его разоблачили после жалоб местных жителей из-за шумных вечеринок.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянку задержали в Таиланде за организацию нелегального косметологического салона. Женщина не предоставила полиции медицинские лицензии. Она признала ввоз медикаментов и оборудования из России, но отрицала управление нелегальным салоном и косметологические услуги.