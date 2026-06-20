Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире20 июня 2026 12:34

В Таиланде закрыли подпольный нудистский центр, организованный россиянином

Россиянин рекламировал нудистский центр как закрытый платный курорт
Людмила МИТРОХИНА
В Таиланде закрыли подпольный нудистский центр, организованный россиянином

В Таиланде закрыли подпольный нудистский центр, организованный россиянином

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таиланде на острове Краби полиция закрыла нелегальный нудистский курорт, основанный 39-летним россиянином из Москвы и его 31-летней тайской женой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Операция прошла на вилле площадью 1600 квадратных метров.

Силовики провели рейд и обнаружили обнаженных людей у бассейна. Россиянин рекламировал виллу как закрытый нудистский курорт за 5-10 тысяч рублей в сутки. Его разоблачили после жалоб местных жителей из-за шумных вечеринок.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянку задержали в Таиланде за организацию нелегального косметологического салона. Женщина не предоставила полиции медицинские лицензии. Она признала ввоз медикаментов и оборудования из России, но отрицала управление нелегальным салоном и косметологические услуги.