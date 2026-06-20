Telegraph: Британия испытала новое дальнобойное оружие для Украины Фото: REUTERS.

Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.

«Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров – прим. ред.), были испытаны на полигоне на Гебридских островах», — говорится в иностранном издании.

Там отмечается, что в ближайшее время Киев не получит это оружие, так как испытания не закончены. Однако Лондон хочет передать новые баллистические ракеты Украине, чтобы ВСУ смогли наносить удары вглубь РФ, в том числе и по столице.

Экспериментальное оружие будет иметь боеголовку весом 250 кг и скорость почти 600 км/ч. В прошлом году тендер на его разработку выиграли британские компании MBDA (производитель ракет Storm Shadow), MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Ранее KP.RU рассказал, как Россия отреагирует на возможные поставки нового вооружения Киеву. Военкор Александр Коц также заявил, что, вероятно, к подобным поставкам вооружения присоединяться и французы.