Россиянам рассказали, какие категории граждан могут бесплатно получить дачу или земельный участок

Депутат Гаврилов: Многодетные семьи и Герои России могут бесплатно получить дачу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые категории граждан могут бесплатно получить земельный участок или дачу от государства. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий. <...> участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность», - пояснил депутат.

Также получить земельный участок без очереди могут Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Для них необходимо лишь подтверждение соответствующего статуса.

Еще одной категорией граждан являются молодые специалисты, работающие в сельской местности. Они могут выбрать участок, передающийся им в безвозмездное пользование, сами.

«Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства», - отметил Гаврилов.

Если в течение установленного срока пользования специалисты продолжают работать в сельской местности, они могут оформить полученный участок в собственность.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме прокомментировали возможные изменения в процессе предоставления льготной ипотеки. Как заявил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, программы могут стать более адресными, что позволит поддержать действительно нуждающиеся семьи.