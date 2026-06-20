Sputnik: Кочарян подал иск против ЦИК за разрешение на уголовное преследование Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал иск против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики из-за дачи разрешения на его уголовное преследование. Об этом сообщило издание Sputnik Армения.

"Кочарян подал иск против Центризбиркома Армении...", - говорится в публикации.

Издание отметило, что второй президент Армении намерен в судебном порядке оспорить решение ЦИК, которым комиссия лишила его неприкосновенности и дала "отмашку" на уголовное преследование.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня ЦИК Армении дала согласие на уголовное преследование бывшего президента страны и лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. По словам его адвоката Арама Орбеляна, сейчас ко всем обвинениям добавили отмывание денег.

Напомним, ранее оппозиционный блок "Армения" во главе с Кочаряном заявил о намерении оспорить итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня в стране.