Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении в ТЦ Краснодара Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении молодым человеком с ножом на посетителей и охранника торгового центра (ТЦ) в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате нападения в ТЦ один человек погиб и еще пятеро получили ранения. Он уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

По факту нападения на посетителей и охранника ТЦ в Краснодаре СК РФ завел дело об убийстве и покушении на убийство.