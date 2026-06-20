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НовостиВ мире20 июня 2026 20:23

Трамп объяснил возможную причину введения платного прохода судов через Ормуз

Трамп заявил о возможной плате для США за проход через Ормузский пролив
Анна ПЕТРОВА
Трамп заявил о возможной плате для США за проход через Ормузский пролив

Трамп заявил о возможной плате для США за проход через Ормузский пролив

Фото: REUTERS.

Американский лидер пригрозил ввести плату за прохождение кораблей через Ормузский пролив. Дональд Трамп отметил, что это станет возможным, если договоренности с Ираном так и не будут достигнуты.

«... В течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, ее не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что введение сборов может стать ответом на необходимость возмещения расходов, связанных с безопасностью в регионе. То есть это буквально компенсация за услуги США в сфере безопасности Ближнего Востока. Причем речь идет об издержках за весь период — прошлый, настоящий и перспективный.

18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.