Трамп объяснил возможную причину введения платного прохода судов через Ормуз

Трамп заявил о возможной плате для США за проход через Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Американский лидер пригрозил ввести плату за прохождение кораблей через Ормузский пролив. Дональд Трамп отметил, что это станет возможным, если договоренности с Ираном так и не будут достигнуты.

«... В течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, ее не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что введение сборов может стать ответом на необходимость возмещения расходов, связанных с безопасностью в регионе. То есть это буквально компенсация за услуги США в сфере безопасности Ближнего Востока. Причем речь идет об издержках за весь период — прошлый, настоящий и перспективный.

18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.