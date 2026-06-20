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НовостиВ мире20 июня 2026 20:36

Польша обвинила Зеленского в превышении «болевого порога»: терпения выходки Киева уже нет

Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена нарушением болевого порога Польши
Анна ПЕТРОВА
Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена нарушением болевого порога Польши

Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена нарушением болевого порога Польши

Фото: REUTERS.

Президент Польши объяснил лишение киевского главаря ордена Белого орла. Кароль Навроцкий заявил, что Варшава достигла «болевого порога» в отношениях с Украиной.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен», — сказал Навроцкий.

Польский лидер подчеркнул, что глава государства ответственен не только за текущие и будущие решения, но и за прошлое. Президент также обязан быть голосом тех, кто уже ушел и не может высказаться сам.

До этого Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало решение киевского главаря присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Сам Навроцкий пришел в ужас после новости о том, что, что обученные Польшей бойцы будут служить под знаменем УПА*.

* — Признана экстремистской и запрещена в России.