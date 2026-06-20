Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Швейцарию на переговоры с иранской делегацией. Об этом сообщил 20 июня его помощник Люк Шредер.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию», — написал он в соцсети X .

Еще в субботу Джей Ди Вэнс сообщил, что его визит в Швейцарию возможен уже в течение нескольких дней.

При этом в пятницу, 19 июня, Вэнс отменил вылет в Швейцарию.

Как заявил 18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании между странами в виде 14 пунктов.

В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил Иран в отмене встречи официальных представителей двух стран в Швейцарии. Тогда же глава Белого дома пригрозил, что Тегеран по итогу сделки не получит даже 10 центов от США.