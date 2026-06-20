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НовостиПолитика20 июня 2026 21:11

Путин поздравил медработников с профессиональным праздником: «Работают с огромной отдачей»видео

Путин поздравил медперсонал с Днём медицинского работника
Анна ПЕТРОВА
Путин поздравил медперсонал с Днём медицинского работника

Путин поздравил медперсонал с Днём медицинского работника

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к сфере здравоохранения с Днем медицинского работника. Видеозапись обращения президента размещена на официальном сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения...», — сказал президент.

Владимир Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

По словам Путина, этих людей объединяет великая цель — служение людям и сбережение нации. Каждый из таких людей, отметил президент, подходит к своей работе не просто ответственно, а с полной отдачей сил.

Президент также отметил, что успехи в здравоохранении стали возможны благодаря ежедневному упорному труду самих работников и помощи их семей, которые мирятся с высокой занятостью, работой по ночам и переживаниями за больных.

Немногим ранее президент поздравил россиян с Днем России.