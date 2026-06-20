СК: Напавший на посетитилей ТЦ в Краснодаре раскаялся и признал вину

В СК рассказали, что напавший на людей в ТЦ с мачете признал вину и раскаялся. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Задержанный в краснодарском торговом центре 19-летний молодой человек, который напал на людей с мачете, признал вину и раскаялся в содеянном.

«Да, признаю и раскаиваюсь», - ответил он на соответствующий вопрос сотрудника правоохранительных органов, видео разместила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что задержанного подозревают в убийстве, а также в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.

«20 июня 2026 года фигурант, находясь в торговом центре, расположенном по улице Западного Обхода города Краснодара, применяя нож, напал на посетителей. В результате от полученных повреждений скончалась 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения», - сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в числе раненых оказался охранник торгового центра.

Тем временем 32-летний герой СВО Александр Воевода рассказал подробности нападения вооруженного мужчины в ТЦ в Краснодаре. Именно он спас людей и обезвредил напавшего на ТЦ 19-летнего парня с мачете.

Что известно о нападавшем на ТЦ в Краснодаре, читайте здесь на KP.RU.