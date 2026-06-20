Россияне вновь могут путешествовать в Таджикистан на поезде: когда отправится первый рейс

Поезд из Москвы в Душанбе возобновит движение с 21 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эту субботу, 21 июня, после шестилетнего перерыва восстанавливается регулярное ж/д сообщение по маршруту Москва — Душанбе. Об этом проинформировали в РЖД.

Железнодорожное сообщение Душанбе — Москва было прервано в марте 2020 года из-за пандемии.

Согласно расписанию, поезд № 423/424 будет отправляться из Душанбе по воскресеньям в 03:25 по местному времени, начиная с 21 июня, и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы в среду в 22:08.

Обратный рейс из Москвы запланирован по четвергам с 25 июня в 06:05, прибытие в Душанбе — в понедельник в 02:48 по местному времени.

Маршрут поезда пролегает через Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Россию.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, время в пути составит примерно четверо суток.

Тем временем в РЖД приостановили продажу билетов на ряд поездов с юга на сентябрь из-за ремонта.