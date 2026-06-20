В Конгрессе США образовалось лобби, поддерживающее нацистов на Украине. Фото: REUTERS.

Американские конгрессмены сформировали лобби, спонсирующее нацистские подразделения ВСУ, при этом руководители указанных подразделений регулярно посещают США. В частности, во время визита в США экс-командира батальона «Азов»* Дмитрия Кухарчука он посетил конгресс и Пентагон.

«Нациста с распростертыми объятьями приняли в конгрессе США и в Пентагоне. Курирует финансовую помощь украинским нацистам конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

Источник указал, что Маккормик не афиширует свои контакты с украинскими нацистами, в то время как те, наоборот, обставляют каждый свой визит в США в пиар-акцию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продолжает возрождаться нацизм, несущий в себе угрозу для России и всего мира.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.