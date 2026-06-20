Назван размер средней пенсии неработающих россиян в мае 2026 года

Соцфонд: средняя пенсия неработающих россиян составила 25 839 рублей в мае 2026 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средний размер пенсии неработающих граждан в России составил порядка 26 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

По данным Социального фонда, в мае 2026 года средняя пенсия неработающих россиян составила 25 839 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 24 тыс. рублей. То есть за год сумма выросла более чем на 1,8 тыс. рублей.

При этом средняя пенсия работающих россиян в мае 2026 года достигла 23,7 тыс. рублей.

Напомним, что в августе 2026-го некоторых россиян ждет индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат затронет работающих пенсионеров. Кроме этого, KP.RU сообщал, что около 600 тыс. россиян получили выплату пенсионных накоплений. При этом всего за 2025 год было оформлено 719,7 тыс. выплат.