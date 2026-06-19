Стало известно, сколько россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений

Соцфонд: почти 600 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году почти 600 тыс. пенсионеров и предпенсионеров получили единовременную пенсионную выплату. Об этом свидетельствую данные Социального фонда, которые проанализировало РИА Новости.

Согласно статистике, в 2025 году Соцфонд оформил 719,7 тыс. выплат, из которых 592,6 тыс. составили единовременные.

Законодательство предусматривает три способа получения пенсионных накоплений — накопительную пенсию, единовременную или срочную выплату. Какая из них будет назначена, зависит от выполнения соответствующих условий.

Получить выплату могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Накануне в Госдуме РФ выступили с предложением сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января, тем самым не возвращаться к схеме индексации с 1 февраля.

Напомним, что 1 августа пройдет индексация пенсий пенсионеров, продолжавших трудовую деятельность в течение 2025 года.