Зеленский вновь пригрозил Минску из-за ретрансляторов для дронов у границы Фото: REUTERS.

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины с Белоруссией размещены ретрансляторы. По его утверждению, они якобы «помогают» России наносить удары беспилотниками по украинской территории.

«Белоруссия должна действовать в соответствии с тем, что ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы действительно могли увидеть, что Минск против этого конфликта», — сказал Зеленский в Telegram-канале.

Главарь киевского режима связал использование указанных ретрансляторов с якобы возможными ударами по Житомирской, Ровенской и Волынской областям.

Бывший комик призвал белорусскую сторону демонтировать данное оборудование, заявив, что отказ от этого шага чреват «крайне опасными последствиями».

При этом депутат ГД РФ Леонид Слуцкий прокомментировал ультиматум Зеленского белорусскому президенту Александру Лукашенко. Риторику киевского главаря Слуцкий назвал «опасным перформансом».