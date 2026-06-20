В ОП хотят дать возможность школьникам на каникулах бесплатно заниматься в кружках и секциях

В ОП предложили дать возможность российским школьникам бесплатно заниматься в кружках во время каникул. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Российские школьники во время каникул должны иметь возможность бесплатно заниматься в кружках и секциях. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он предложил разработать для школьников специальный проект, аналогичный программам активного долголетия для людей пенсионного возраста.

«Я считаю, что при поддержке министерства просвещения и региональных органов власти необходимо реализовать проект „Активные каникулы“», - сказал Рыбальченко ТАСС.

Дети во время каникул должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом, иностранными языками и театральным искусством, а также готовиться к предстоящему учебному году, разъяснил он.

Накануне в Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на покупку бумажных книг.

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