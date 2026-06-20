Херсонская область полностью аварийно обесточена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сбоев в энергосистеме Запорожской области 14 муниципальных образований Херсонской области полностью остались без электроснабжения. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго».

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению энергокомпании, аварийное отключение электроэнергии затронуло 14 муниципальных образований региона. Причем во всех перечисленных округах — Скадовском, Алёшкинском, Голопристанском, Чаплынском, Каланчакском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Великолепетихском, Каховском и Новокаховском — электроснабжение отсутствует полностью.

Как ранее писал KP.RU, в некоторых районах Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения.