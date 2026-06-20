Балицкий: часть Запорожской области кратковременно обесточена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые части Запорожской области кратковременно обесточены. Об этом проинформировал губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона попросил местных жителей не вести видеосъпмку действий российских средств ПВО, которые в настоящий момент нейтрализуют атаку ВСУ.

«В части районов Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения. Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки», — написал Балицкий в мессенджере «Макс».

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