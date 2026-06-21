Польская таможня два месяца блокирует машины «Укрпочты»

Польша блокирует автомобили компании "Укрпочта". На фото: виды столицы Польши Варшавы. Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Укрпочта» вынуждена направлять свои транзитные потоки в обход Польши. Это связано с тем, что польская таможня уже несколько месяцев блокирует автомобили этой компании, информировал глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию», - написал Смелянский в Facebook*. При этом он не указал причины, которые привели к такому решению польской стороны.

Накануне Польша выступила против идеи направить Киеву все или часть средств из разблокированных 6,6 млрд евро, выделенных из Фонда мира.

Тем временем вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока Киев не выполнит все условия польской стороны. В числе условий он назвал отказ от бандеровской идеологии.

Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава достигла «болевого порога» в отношениях с Украиной.

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