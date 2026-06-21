Россиянам назвали главный способ защитить домашних животных от клещей за городом

Ветврач Исайкин: спасти жизнь питомцам на даче могут препараты от клещей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владельцам домашних животных следует заранее давать питомцам средства от клещей перед поездками за город. Это поможет уберечь животных от опасных, иногда смертельных заболеваний. Об этом ТАСС рассказал главврач ветеринарной клиники Анатолий Исайкин.

Среди эффективных мер профилактики есть препараты, что наносятся на кожу, а есть таблетки, что принимаются внутрь. Срок их действия варьируется от 4-5 недель до 3 месяцев, то есть позволяют закрыть весь период активности кровососущих», — пояснил эксперт.

Как пояснил Исайкин, энцефалит не угрожает животным, однако клещи стали переносчиками пироплазмоза, который может вызывать у них осложнения в виде поражения почек и центральной нервной системы. Заболевание нередко приводит к гибели при отсутствии лечения. Клещевые инфекции также включают анаплазмоз и лайм-боррелиоз, способные разрушать сердечно-сосудистую систему и суставы.

Специалист добавил, что хозяева могут самостоятельно удалить присосавшегося клеща с тела питомца. Извлеченного паразита рекомендуется сдать в лабораторию для анализа.

Напомним, что ряд категорий россиян могут бесплатно получить дачу от государства.