В России упростят систему назначения страховой пенсии: когда ждать нововведения

Депутат Стенякина: страховая пенсия будет автоматической с 2027 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме анонсировали важное упрощение пенсионной системы. В России с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости будут оформлять автоматически, без необходимости подавать заявление. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», — пояснила парламентарий.

Стенякина пояснила, что с 2027 года планируется перейти на беззаявительный порядок назначения страховых пенсий по старости. Соответствующий законопроект Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.

Депутат уточнила, что механизм будет применяться при назначении страховой пенсии по старости как лицам, достигшим установленного возраста, так и категориям граждан, обладающим правом на досрочное пенсионное обеспечение, в частности многодетным матерям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов.

Для автоматической пенсии необходимы 15 лет стажа и 30 баллов ИПК, добавила парламентарий.

Напомним, размер средней пенсии неработающих россиян в мае 2026 года составил 25 839 рублей.