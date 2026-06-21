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НовостиПолитика21 июня 2026 1:07

В России подтвердили аргументы о неонацизме Киева: Украина уже громко говорит об этом

Пушков: обвинения России в неонацизме Киева становятся доказательнее
Анна ПЕТРОВА
Пушков: обвинения России в неонацизме Киева становятся доказательнее

Пушков: обвинения России в неонацизме Киева становятся доказательнее

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обвинения России в адрес Украины в неонацизме становятся все более аргументированными. При этом позиция находит все больше сторонников. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене», — написал Пушков в Telegram-канале.

Накаунне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию членов УПА*. Сам польский лидер объяснил лишение киевского главаря ордена нарушением «болевого порога» Варшавы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал уродом киевского главаря за то, что тот решился перезахоронить на Украине останки Андрея Мельника.

*Признана экстремистской и запрещена на территории России