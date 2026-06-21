Украинец использовал необычный транспорт, чтобы сбежать из страны

Украинец сбежал из страны на параплане. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очевидцы сняли на видео попытку побега украинца из страны на параплане. Видео разместил Telegram-канал «Время.ua». В комментарии утверждается, что сюжет снят неподалёку от украинской границы.

На видео парапланерист, пролетающий через над покрытыми лесом горами. При этом слышны звуки выстрелов. Автор видео высказывает предположение, что парапланерист пытается таким способом покинуть страну.

Ранее украинский пограничник сбежал из страны хитрым способом: он не вернулся после официальной встречи с коллегами в Румынии. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что число пытающихся бежать из Украины в Белоруссию уклонистов за два года выросло в 356 раз.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила массовый выезд жителей Украины из страны бесчеловечной насильственной мобилизацией.

Напомним, около шести миллионов человек покинули Украину на фоне военного конфликта, при этом 57% из них составляют женщины.