Трамп сливает воду: президент США рассказал, какой ремонт нужен Зеркальному пруду после атаки вандалов

Трампу опять придётся заниматься ремонтом Зеркального пруда в Вашингтоне. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп рассказал, какая реконструкция потребуется Зеркальному пруду в Вашингтоне, который пострадал от вандалов. Американский лидер заявил, что уже встречался с подрядчиками.

«Вероятно, нам придется спустить и слить большую часть воды, чтобы провести необходимый ремонт, но мы сделаем все максимально быстро», - написал политик в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Трамп информировал, что вандалы залили в воду Зеркального пруда агрессивные химикаты и прорезали в фасаде бассейна борозду длиной в 75 метров. По словам президента США, злоумышленники арестованы, им грозит тюрьма.

Ранее Трамп хвастался, что его администрация сумела провести реконструкцию зеркального пруда в Вашингтона в 178 раз быстрее и в 177 раз дешевле, чем экс-президент Джо Байден. Американский лидер заявил, что его администрация смогла привести зеркальный пруд в порядок за одну неделю, потратив всего два миллиона долларов.

При этом президент США обещал гражданам обновить Зеркальный пруд так, чтобы вода приобрела красивый синий цвет. Почему через несколько дней после ремонта вода снова позеленела, читайте здесь на KP.RU.