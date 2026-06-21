В Польше предложили Зеленскому вернуть полученное от Варшавы оружие и военную технику вместо того, чтобы развязывать "войну орденов". На фото: вид Варшавы, столицы Польши. Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киев должен вернуть Польше ранее переданную ему военную технику, оружие и боеприпасы вместо того, чтобы обсуждать ордена. Такое мнение высказал экс-премьер министр Польши Лешек Миллер, комментируя ситуацию с так называемой «войной орденов» между Киевом и Варшавой.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?», - сказал Миллер в эфире телеканала Polsat News.

Бывший премьер добавил, что Зеленский мог бы не принимать польский орден Белого Орла, если не считает эту награду приемлемой для себя.

Как писал сайт KP.RU, решение польского лидера Навроцкого лишить главу киевского режима польского ордена вызвало эпидемию отказов от польских наград среди украинских чиновников.

При этом сам Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла.

Тем временем вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока Киев не выполнит все условия польской стороны. В числе условий он назвал отказ от бандеровской идеологии.