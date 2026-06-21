Платежи по 200 млн долларов месяц Украину не спасают: сколько еще она должна МВФ

Украина должна выплатить МВФ около $1,5 млрд до конца 2026 года. ФОТО: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

До конца 2026 года Киев должен будет выплатить Международному валютному фонду около 1,5 млрд долларов в счет погашения текущих обязательств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, с начала 2026 года Украина уже выплатила МВФ около 1 млрд долларов. Ежемесячные платежи превышают 200 млн долларов.

Общая задолженность Украины перед МВФ превышает 10 млрд долларов. В этом году была утверждена новая четырехлетняя программа поддержки объемом 8,1 млрд долларов. Однако фонд выдвинул условием ее реализации повышение налогов.

Как ранее писал KP.RU, МВФ потребовал от Киева поднять тарифы ЖКХ. По данным на апрель 2026 года, госдолг Украины на одного жителя увеличился в 8 раз с 2010 года.