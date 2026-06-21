Силы ПВО за ночь сбили 239 беспилотников ВСУ над регионами России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа над несколькими Белгородской, Брянской, Астраханской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские силы противовоздушной обороны за семь часов сбили 57 украинских беспилотников над регионами страны. Атака была отражена в минувшую субботу, 20 июня, в период с 07:00 до 14:00 мск.