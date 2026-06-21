Прозоров: СБУ докладывала Януковичу о незаконной деятельности биолабораторий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Служба безопасности Украины еще в 2013 году докладывала президенту страны Виктору Януковичу о незаконной деятельности биолабораторий в стране. Об этом ТАСС рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, Янукович неоднократно получал информацию из разных источников о том, что такие лаборатории фактически не подчиняются украинскому законодательству. И тогда же при кабинете министров создали специальную комиссию. В нее вошли представители минздрава, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, Национальной академии медицинских наук, а также сотрудники СБУ.

Комиссия почти год изучала деятельность лабораторий. По итогам был подготовлен акт, в котором говорилось о прямой угрозе национальной безопасности Украины.

«В выводной части которого было написано, что деятельность этих лабораторий несет прямую угрозу интересам национальной безопасности Украины, в том числе потому, что существуют угрозы того, что в этих лабораториях ведется разработка биологического оружия», — сказал экс-сотрудник СБУ.

После этого, по словам Прозорова, правительство Януковича в 2013 году решило прекратить работу этих лабораторий. Однако после событий в феврале 2014 года к власти пришло новое руководство. И они эти исследования не только возобновили, но и начали проводить в гораздо больших объемах.

«С этого момента и фактически до 2022 года лаборатории функционировали с большей эффективностью, чем до 2013 года», — добавил он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что закрыть американские биолаборатории в стране помешал госпереворот. По его словам, власти государства требовали от США с 1 января 2014 года прекратить работу таких объектов. Киев также хотел получить доступ к лабораториям для украинских специалистов.