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НовостиПроисшествия21 июня 2026 6:00

Четыре человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Аксенов выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА на Керченский полуостров
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Четыре человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Четыре человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, 28 получили ранения», — сообщил глава региона.

Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также отметил, что всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь и поддержка.

На месте происшествия продолжают работать экстренные и профильные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов.