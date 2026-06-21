Четыре человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керченский полуостров Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Керченский полуостров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, 28 получили ранения», — сообщил глава региона.

Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также отметил, что всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь и поддержка.

На месте происшествия продолжают работать экстренные и профильные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов.