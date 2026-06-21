Медведев: Экс-президенты Украины повели себя как нацисты в истории с орденами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-президенты Украины повели себя как нацисты, отказавшись от польского ордена Белого Орла. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал решение бывших украинских лидеров Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко* вернуть награды после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Поводом для решения Варшавы стала история вокруг героизации на Украине деятелей УПА**.

Медведев заявил, что отказ экс-президентов Украины от польских орденов фактически стал признанием их позиции по этой теме. По его словам, они тем самым поддержали прославление деятелей, которых в Польше связывают с преступлениями против поляков.

«Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины — кучма, ющенко, порошенко* и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) — возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты (орфография сохранена - прим.ред.)», - написал Медведев.

Отдельно зампред Совбеза высказался о главаре ОУН*** Андрее Мельнике. Медведев подчеркнул, что вопрос о его оценке не оставляет промежуточных вариантов.

«Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник — фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист», — заявил Медведев.

Немногим ранее KP.RU писал, что лишение Зеленского ордена Белого Орла стало болезненным ударом по отношениям Киева и Варшавы. В Польше подчеркнули, что украинские власти не могут требовать уважения к себе и одновременно игнорировать польскую историческую память.

* Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

*** ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.