В США рассказали о разрушительном потенциале баллистических ракет РФ: как часто удается прорвать систему ПВО Украины

NYT: около двух третей баллистических ракет России преодолевают украинскую ПВО Фото: REUTERS.

Около двух третей баллистических ракет, выпускаемых для Вооруженных сил (ВС) России, успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на собственный анализ данных, предоставленных Военно-воздушными силами (ВВС) Украины.

«Раз за разом российские удары баллистическими ракетами прорывают украинскую воздушную оборону. Приблизительно две трети прорываются через нее», — подчеркивается в публикации.

Журналисты отмечают, что баллистические ракеты особенно опасны из-за их серьезного разрушительного потенциала и экстремально высокой скорости полета, затрудняющей перехват средствами ПВО Украины. Нехватка современных зенитных комплексов усугубляет уязвимость украинской военной инфраструктуры.

Накануне газета NYT писала об обеспокоенности Украины из-за усиления российских ударов баллистическими ракетами. Отмечалось, что Россия увеличила число ударов баллистикой в 12 раз с 2023 года.