В Киеве обеспокоены увеличением числа ударов баллистическими ракетами со стороны РФ. Фото: REUTERS.

Киев серьёзно озабочен увеличением количества ударов баллистическими ракетами со стороны РФ. Об этом пишет издание The New York Times.

«Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак», - сказано в публикации.

Сообщается, что с 2023 года количество ударов баллистическими ракетами по Украине увеличилось в 12 раз и более. В то же время Украина истощила свои запасы баллистических ракет, а западные союзники предоставили Киеву лишь ограниченное количество баллистических ракет малой дальности.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима.

Подробнее о том, как российская армия за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам ТЭК, ОПК, транспортной и портовой инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки ВСУ, читайте здесь на KP.RU.