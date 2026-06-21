Мужчина проник в детский лагерь в Тыве и избил детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 21 июня, на территорию детского лагеря «Орлёнок», расположенного на озере Чагытай, проник неизвестный и устроил погром. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сигнал бедствия поступил в межмуниципальный отдел полиции «Тандинский». Как стало известно, молодой человек 2001 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвался в один из одноэтажных спальных корпусов детского лагеря. Злоумышленник вёл себя крайне неадекватно: он ломал мебель и набросился на спящих детей.

Сотрудникам лагеря удалось самостоятельно скрутить нападавшего и удерживать его до приезда правоохранителей. В результате нападения несколько несовершеннолетних получили травмы. Пострадавших на месте осмотрели врачи скорой помощи, им оказана необходимая медицинская поддержка.

Нападавший задержан и передан следствию. В СК России по Республике Тыва сообщили, что по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Выясняются все мотивы и детали происшествия.

Накануне на школьника в селе Кандры в Башкирии напал 21-летний парень. Молодой человек забрал у него пакет продуктов и убил.