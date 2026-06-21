В Крыму прекратили продажу топлива на АЗС: бензин отпускают только госслужбам

Аксенов сообщил об ограничении продажи топлива на АЗС в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На автозаправочных станциях Республики Крым полностью прекращена продажа топлива для физических и юридических лиц. Ограничения вступили в силу сегодня с 9:00 утра. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам руководителя республики, купить бензин и дизельное топливо на заправках сейчас невозможно ни за наличный, ни за безналичный расчет. Ограничения распространяются в том числе и на обслуживание по ранее приобретенным талонам.

В настоящее время топливо отпускается исключительно государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность, правопорядок и безопасность на территории Крымского полуострова.

"О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — написал он в "Максе".