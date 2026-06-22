Что происходит с ценами на бензин в России: в правительстве дали ответ Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года ситуация с ценами на топливо в России остается в центре внимания федеральных властей. Правительство активно ищет баланс между необходимостью стабилизации розничных цен и обеспечением всех регионов страны горючим. О том, что сегодня происходит с рынком топлива в России, разобрался KP.RU.

Цены на бензин в России в июне 2026 года: заявление Дмитрия Пескова

Представитель Кремля Дмитрий Песков на недавнем брифинге подтвердил, что руководство страны держит ситуацию на личном контроле. Он сообщил, что для жителей Крыма делается все возможное, чтобы не допустить дефицита после известных событий.

"Есть в правительстве такой механизм координации - и с нефтяными компаниями. И само правительство работает по этой теме", - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента уточнил, что необходимые обсуждения ведутся постоянно, а решения принимаются своевременно. Он подчеркнул, что работа по стабилизации цен не прекращается ни на день. Власти нацелены на то, чтобы колебания на бирже не отражались резкими скачками на заправках.

Что происходит с ценами на бензин в России: комментарий ФАС

Параллельно с этим свою проверку начали антимонопольные органы. Федеральная антимонопольная служба направила официальные запросы крупным игрокам розничного рынка. Ведомство запросило данные о ценообразовании у сети АЗС «Трасса» и у компании «ТД «Нефтьмагистраль», которая работает в Московском регионе.

В пресс-службе ФАС пояснили, что компании обязаны предоставить полную информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, а также об объемах реализации до 26 июня. Это делается для того, чтобы проверить обоснованность установленных цен на заправках. По итогам анализа ведомство сможет принять меры в случае выявления нарушений.

Также антимонопольное ведомство возбудило дело против трех нефтетрейдеров за сговор на биржевых торгах. В ФАС сделали акцент на продолжении борьбы с необоснованным ростом цен на топливо и важность обеспечения бензином российских аграриев.

Ситуация с ценами на топливо в России остается в центре внимания федеральных властей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Москве: комментарий Российского топливного союза

В Российском топливном союзе 13 июня подчеркнули, что АЗС в столице полностью обеспечены бензином, а его продажа происходит в штатном режиме. Это заявление стало ответом на распространившийся фейк. Недоброжелатели выдумали информацию, что на АЗС якобы ввели лимит отпуска топлива — 20 литров в одни руки.

Тех, кто поддался панике, успокоил экономист ТЭК (топливно энергетический сектор) Николай Воронов. Он указал, что волнения из за роста цен и возможной нехватки топлива сейчас не обоснованы. Специалист отметил, что нормы отпуска топлива на заправках могут быть в летний период, однако это зависит исключительно от конкретных сетей.

Ситуация с бензином в других регионах России в июне 2026 года

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в Крыму ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа, чтобы обеспечить население топливом.

В Минэнерго также уточнили, что сейчас вместе с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе в Республике Крым.

В Иркутске, в свою очередь, идёт активная работа над стабилизацией ситуации с топливом. Губернатор Игорь Кобзев анонсировал создание оперштаба по вопросам топливообеспечения. Специалисты штаба определят масштабы потребности в топливе, а также порядок взаимодействия между властями, производителями и потребителями.

В Рязанской области ситуация с ценами на бензин находится на контроле у Федеральной антимонопольной службы. А в Тульской области, в свою очередь, ситуация с ценами на топливо уже планомерно нормализуется после небольшого скачка летом.

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