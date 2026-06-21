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НовостиПроисшествия21 июня 2026 7:47

13 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве

В спальном корпусе в лагерь в Туве в момент нападения было около 30 человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
13 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве

13 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, в результате нападения неизвестного на детский лагерь «Орлёнок» в Республике Тыва на озере Чагытай пострадали 13 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в спальном корпусе в момент происшествия было около 30 человек.

Напомним, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 июня. По данным МВД региона, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина 2001 года рождения проник в одноэтажный спальный корпус, где начал ломать мебель и напал на спящих детей.

Сотрудники лагеря смогли самостоятельно обезвредить злоумышленника и удерживали его до прибытия полиции. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Нападавший задержан. Следственное управление СК России по Республике Тыва возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.