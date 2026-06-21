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НовостиПроисшествия21 июня 2026 8:00

Минздрав: двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии при атаке в Крыму

14 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму госпитализированы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минздрав: двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии при атаке в Крыму

Минздрав: двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии при атаке в Крыму

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В медицинские учреждения Крыма госпитализированы 14 человек, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

По данным ведомства, среди госпитализированных — двое детей. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, в ночь на 21 июня Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Одной из целей атаки стал паром «Панагия», находившийся на Керченской паромной переправе. В результате удара погиб один человек, еще один получил ранения. Также повреждения получил нефтяной терминал в поселке Чушка, где после атаки возник пожар.