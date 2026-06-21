DE: Лавров предупредил Запад о рисках после атак на Москву Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада на фоне масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Россия направила НАТО пугающую угрозу... Главный дипломат... предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну», — отмечается в публикации.

Как передает издание, Лавров отметил, что Европа «продолжает грезить экспансией». По его словам, европейские страны намерены «осваивать Украину и Молдавию», а также активно втягивают в свою орбиту Армению. При этом НАТО уже «проглотил» Финляндию и Швецию.

Согласно оценке министра, Киев сейчас рассматривается Западом в качестве «ударного кулака» для будущих европейских вооруженных сил, которые пытаются сделаться автономными от США и Североатлантического альянса.

Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали нежелание военного столкновения. Ранее президент Владимир Путин назвал бредом заявления о планах России воевать с НАТО, подчеркнув, что страна не собирается вмешиваться во внутренние дела Европы.