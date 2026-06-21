Страны Европейского союза совершают грубейшую ошибку, продолжая поддерживать киевский режим. Это крайне опасно для объединения. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.
Как заявил политик, его просто поражает упертость Брюсселя в вопросе вокруг Украины. Члены ЕС продолжают упорно финансировать ВСУ, хотя это явно не идет им на пользу. Напротив, они сами страдают от этого, считает Мема.
«Европа сейчас переживает опасные времена, и европейцы могут винить в этом только себя», - написал он в публикации.
Чиновник предупредил, что в будущем Европа столкнется с катастрофическими последствиями, если не сместит свой фокус с Киева.
Тем временем Венгрия снова подставила подножку Незалежной в ситуации с членством Евросоюза. Недавно венгерский премьер Петер Мадьяр сообщил, что сам добился удаления из итоговой декларации заседания союза положения об ускоренном вступлении Киева в ЕС. Таким образом, украинские власти больше не могут рассчитывать на поблажки в данном вопросе.