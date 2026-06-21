Политик Мема предупредил об опасности поддержки Украины странами Евросоюза. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Страны Европейского союза совершают грубейшую ошибку, продолжая поддерживать киевский режим. Это крайне опасно для объединения. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

Как заявил политик, его просто поражает упертость Брюсселя в вопросе вокруг Украины. Члены ЕС продолжают упорно финансировать ВСУ, хотя это явно не идет им на пользу. Напротив, они сами страдают от этого, считает Мема.

«Европа сейчас переживает опасные времена, и европейцы могут винить в этом только себя», - написал он в публикации.

Чиновник предупредил, что в будущем Европа столкнется с катастрофическими последствиями, если не сместит свой фокус с Киева.

Тем временем Венгрия снова подставила подножку Незалежной в ситуации с членством Евросоюза. Недавно венгерский премьер Петер Мадьяр сообщил, что сам добился удаления из итоговой декларации заседания союза положения об ускоренном вступлении Киева в ЕС. Таким образом, украинские власти больше не могут рассчитывать на поблажки в данном вопросе.