Мадьяр добился удаления из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что лично добился исключения из итоговой декларации заседания Евросоюза положения об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто", - написал политик в социальной сети.

Напомним, 15 июля на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия два года препятствовала этому процессу.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы. По его словам, объем европейского законодательства и глубина интеграционных требований постоянно растут.