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НовостиПолитика21 июня 2026 9:41

Силы ПВО за сутки сбили 483 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ в период с 20 по 21 июня
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за сутки сбили 483 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО за сутки сбили 483 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшие сутки было уничтожено сразу 483 украинских БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все происходило в период с субботы по воскресенье. То есть, с 20 по 21 июня. Тогда ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы РФ, но потерпели неудачу. Суммарно российскими системами ПВО перехвачено и уничтожено 483 беспилотника самолетного типа.

Немногим ранее Министерство обороны РФ докладывало об отражении атаки на Черное море. Там в воскресенье, 21 июня, российская армия уничтожила четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.